На Камчатке спасли детеныша нерпы

09.01.2017 19:03:48 (GMT+12)

Накануне в МЧС России по Камчатскому краю поступила необычная заявка с просьбой оказать помощь детенышу нерпы.



Как сообщили очевидцы, в бухте Раковая (поселок Завойко) бродячие собаки напали на беззащитного ластоногого малыша, отдыхающего на льду вдалеке от воды. Местным жителям чудом удалось отбить морское животное от голодной стаи. Но так как оставлять нерпенка одного было опасно, горожане приняли решение обратиться за помощью к спасателям.



На просьбу откликнулись сотрудники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Прибыв на место происшествия, спасатели поймали испуганного детеныша и с помощью аварийно-спасательной машины «Верпь» транспортировали его в безопасное место. Там они выпустили нерпенка в привычную ему среду обитания - чистую морскую воду!



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам:

- оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю 200-112;

- поисково-спасательный отряд Камчатского края 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.