В Камчатском спасательном центре - начало зимнего периода обучения

09.01.2017 19:03:49 (GMT+12)
В соответствии с планом подготовки спасательных воинских формированиях МЧС России, в Камчатском спасательном центре начался зимний период обучения 2017 учебного года.
Началу нового учебного периода в Камчатском учебном спасательном центре МЧС России предшествовала тщательная подготовка, в ходе которой особое внимание было уделено качественной подготовке учебно-материальной базы, местам проведения занятий и руководителей занятий.
В этот день плановые занятия начались с торжественного построения, посвящённого началу зимнего периода обучения. С напутственным словом выступил начальник центра Александр Киргинеков. Обращаясь к военнослужащим, Александр Киргинеков поздравил всех с началом нового учебного периода и пожелал всему личному составу «достичь высоких результатов в подготовке, достойно продолжать лучшие традиции центра».
После митинга, по традиции офицеры управления центра провели занятия по общественно-государственной подготовке с личным составом в подразделениях, где были рассмотрены вопросы общественно-политической и социально-экономической обстановки в мире и в Российской Федерации, основные приоритеты её внешнеполитической деятельности. Также были поставлены задачи на зимний период обучения.
Вслед за этим на плацу начались занятия по соблюдению требований безопасности при выполнении задач в повседневной деятельности личного состава. Служба военных спасателей сама по себе предполагает определённую опасность и риск. Но помимо этого существует и множество опасностей, связанных с так называемым «человеческим фактором». Исключить или свести эти риски к минимуму, предотвратить гибель и травматизм личного состава – такие цели преследовали данные занятия.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.
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