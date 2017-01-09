За новогодние каникулы огнеборцы на Камчатке ликвидировали 13 пожаров

09.01.2017 19:03:47 (GMT+12)
В период новогодних и рождественских праздников камчатские пожарные и спасатели находились в режиме повышенной готовности. Обстановка находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций не произошло.
Всего в Камчатском крае в период с 1 по 8 января произошло 13 пожаров.
«Лидером» по числу возгораний стало 1 января – в этот день камчатские огнеборцы ликвидировали пять пожаров. Четвертого января были зафиксированы два пожара. Второго, шестого, седьмого и восьмого января огнеборцы потушили по одному пожару. А вот третье и пятое числа наступившего месяца оказались на удивление спокойными – пожаров в эти дни зарегистрировано не было.
Стоит отметить, что чаще всего с начала года возгорания происходили в банях и частных деревянных домах – камчатские огнеборцы выезжали на тушение пяти таких объектов. Также были зафиксированы пожары в двух квартирах, двух автомобилях, гараже, деревянном строении, бойлерной и в бытовом помещении одной из рыбодобывающих компаний.
С начала года в пожарах травмированы 2 человека (за аналогичный период прошлого года – 3), спасены пять человек (АППГ – 0). В ходе тушения были спасены материальные ценности на общую сумму более 101 миллиона рублей.
Стоит отметить, что в прошлом, 2016 году, за 8 дней праздников было зарегистрировано 18 пожаров, а за праздничные дни 2015 года (с 1 по 11 января) огнеборцы ликвидировали 14 пожаров.
Одновременно с этим в регионе проводился целый комплекс профилактических мероприятий на объектах проведения новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием детей, а также в местах хранения и реализации пиротехнических изделий. Были взяты под контроль площади, где проводились массовые гуляния у новогодних ёлок. Сотрудники государственного пожарного надзора проводили практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, организовали дополнительные инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, а также консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.
Особое внимание специалистов МЧС России было уделено и безопасности людей на водных объектах. Инспекторами ГИМС и спасателями ежедневно проводилась работа по патрулированию мест традиционной зимней рыбалки и массового выхода людей на лёд. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В день празднования Рождества на Камчатке возле храмов и церквей силами сотрудников МЧС России были развернуты пункты обогрева и питания. Верующие могли отведать солдатской каши, выпить горячего чая, а также погреться в теплых палатках.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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