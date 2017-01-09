Более 200 человек приняли участие в новогоднем празднике, организованном камчатскими молодогвардейцами и волонтерами медколледжа

09.01.2017 19:03:48 (GMT+12)

Праздничный концерт для детей и их родителей прошел в минувшие новогодние каникулы на территории одного из торговых центров Петропавловска. Инициаторами мероприятия выступили камчатские молодогвардейцы совместно с «волонтерской бригадой» Медицинского колледжа.



Праздник начинался уже в холле - маленьких посетителей встречали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, символ 2017 года Огненный петух, Снеговик, а также другие любимые всеми сказочные персонажи! Они поздравляли пришедших ребят с новогодними и рождественскими праздниками и с удовольствием фотографировались со всеми желающими! Зарядившись новогодним настроением, гости мероприятия могли принять участие в развлекательных конкурсах и играх, насладится музыкальными и танцевальными номерами в исполнении ведущих творческих коллективов Камчатки, посмотреть новогоднюю сказку.



Караоке, шоу мыльных пузырей и многое другое – праздник не смог оставить никого равнодушным! Сюрпризом для всех стало выступление фокусника, который «по секрету» сообщил, что «талант иллюзиониста ему подарил сам Дедушка Мороз». Ну и, конечно же, какой Новый год без подарков – более пяти килограммов сладостей раздали волонтеры маленьким гостям праздника!



Примечательно, что акция носила благотворительный характер. В частности, в рамках мероприятия был организован сбор денежных средств для детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях региона – противотуберкулезном и психоневрологическом диспансерах.



Как отметил заместитель руководителя камчатского отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Денис Прудкий, данное мероприятие проводится вот уже несколько лет подряд. «Отрадно, что с каждым годом все больше людей приходит на наш праздник. И приятно, что активно участие в конкурсах, играх и других забавах принимают не только дети, но и их родители. Безусловно, в основном это заслуга волонтеров из медицинского колледжа, которые не только придумали такой интересный сценарий, но и приняли самое активное участие в его реализации», - сказал Прудкий.



Он добавил, что это не первое совместное мероприятие молодогвардейцев и волонтеров медколледжа. Так, весной прошлого года нашла у камчатцев успех благотворительная акция «А солнце светит всем одинаково», направленная на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Камчатском региональном отделении ВОО «Молодая гвардия Единой России»