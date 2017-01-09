Праздничная шоу-программа и фейерверк порадовали жителей Петропавловска в новогоднюю ночь

09.01.2017 19:03:52 (GMT+12)
Более 2 тысяч горожан пришли на главную площадь Петропавловска 31 декабря, чтобы отметить приход нового, 2017 года. Для всех гуляющих была организована яркая развлекательная программа и неотъемлемый атрибут городского праздника – красочный фейерверк.
В последние минуты уходящего года жителей краевой столицы поздравили представители иностранной делегации Дедов Морозов, после чего с добрыми пожеланиями к горожанам обратились Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Ровно в полночь в небе над Петропавловском зажегся тысячами огней праздничный салют, который продолжался порядка 5 минут.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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