Первые в этом году выездные приемы Мобильной бригады пройдут на автостанции КП

09.01.2017 19:03:50 (GMT+12)

В январе специалисты Мобильной бригады Комплексного центра социального обслуживания населения проведут первые в 2017 году выездные приемы в районе автостанции КП. Дежурство специалистов Центра организовано по средам, 12 и 26 января.



В эти дни, с 10 до 16 часов специалисты Мобильной бригады по социальной работе ответят на вопросы по организации социального обслуживания, дадут консультации по услугам, которые оказывает отделение срочного социального обслуживания. Юрист даст разъяснения по правовым вопросам.



За дополнительной информацией об услугах Мобильной бригады желающие могут обратиться к специалистам отделения срочного социального обслуживания по телефону: 23-28-89.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.