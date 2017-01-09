Подрядчики продолжают вывозить снег с дорог Петропавловска

09.01.2017 19:03:50 (GMT+12)

В первую очередь, от снежных масс очищают обочины проезжей части, а также перекрестки, тем самым освобождая зоны видимости для автомобилистов. С 4 января 2017 года силами МУП «Спецдорремстрой» с главных дорог Петропавловска было вывезено более 21 тысячи кубометров снега.



Как сообщают в Управлении дорожного хозяйства, ежедневно на смену выходит 80-90 единиц специализированной техники. Кроме того, для борьбы с гололедом задействованы все пескоразбрасывающие машины, находящиеся в парке предприятия. Ежедневно 16 «посыпалок» курсируют по городу, обрабатывая пескосоляной смесью спуски и подъемы, а также перекрестки, подъезды к автобусным остановкам и пешеходных переходам и другие участки дорог.



Кроме того, в Управлении дорожного хозяйства напоминают, что, на данный момент, подрядчики работают с заявками, поступившими от управляющих компаний и жителей Петропавловска через ЕДДС. По всем вопросам и заявкам на снегоочистку рекомендовано звонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 235-300, 235-301…235-309.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.