Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 10 января 2017 года

09.01.2017 19:03:49 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью на юго-восточном побережье 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°С, при прояснениях -15,-20°С, днем -2,-7°С, при облачности -7,-12°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°С, при прояснениях -10,-15°С, днем +2,-3°С, при облачности -8,-13°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.