Более 400 семей в 2016 году получили краевой материнский капитал на Камчатке

09.01.2017 12:30:51 (GMT+12)

На Камчатке в 2016 году 437 семей получили средства краевого материнского капитала. Общая сумма выплат составила 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



«Краевой материнский капитал предоставляется женщинам, родившим третьего или последующего ребенка, а также состоящим в браке женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первого ребенка. Средства выплачиваются семьям при достижении ребенком возраста 6 месяцев, - сказали в министерстве. – Краевой материнский капитал получатели могут направить на улучшение жилищных условий семьи путем приобретения жилого помещения в собственность либо строительства, ремонт жилья для проживающих в сельской местности, получение образования детьми, не достигшими на дату начала обучения 23 лет, приобретение транспортного средства».



Кроме того, в 2016 году 38 семьям с детьми-инвалидами была выплачена компенсация стоимости транспортного средства. Материальная помощь оказана на общую сумму 17,5 млн. рублей.



«В целом в 2016 году в краевую комиссию по социальным вопросам поступило около 9,5 тысяч обращений по поводу предоставления различных форм адресной помощи, - сказали в министерстве. – По результатам рассмотрения принятых документов, 7 344 гражданам оказана материальная помощь на сумму более 54 млн. рублей. Также, в 2016 году предоставлена компенсация стоимости протезно-ортопедических изделий 132 гражданам, не являющимся инвалидами, на общую сумму 1,2 млн. рублей».



Средства на оказание адресной помощи предусмотрены краевым бюджетом в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.