Размер региональных социальных пособий на Камчатке увеличен на 5%

09.01.2017 12:28:39 (GMT+12)

С 1 января 2017 на Камчатке на 5% проиндексированы региональные социальные пособия. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



«Соответствующие постановления о пересмотре размера социальных пособий были приняты Правительством Камчатского края в конце октября 2016 года. Необходимые для этого средства в бюджете края на 2017 год предусмотрены в полном объёме», - сказали в министерстве.



Там сообщили, что общее число получателей ежемесячных региональных пособий в Камчатском крае составляет более 57 тысяч человек. Из них, в том числе ветераны труда - 40 035 человек, ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла) - 500 человек, граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий - 313 человек, получатели пособий на детей (при среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума) - 16,5 тысяч человек.



По всем вопросам, связанным с выплатой региональных социальных пособий, можно обращаться по телефону: 8 (4152) 29-67-12.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.