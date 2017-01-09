Следователи выясняют обстоятельства смерти супружеской пары

09.01.2017 12:26:30 (GMT+12)
2 января 2017 года в следственный отдел по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины в результате тушения пожара, произошедшего в деревянной постройке в поселке Двуречье Елизовского района. По данному факту инициировано проведение доследственной проверки.
По материалам проверки, погибшие являлись мужем и женой, 60 и 64 лет. Проживали во временной постройке, расположенной рядом с недостроенным домом. В ночь на 2 января 2017 года в постройке произошло возгорание, в результате чего супружеская пара погибла.
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
В настоящее время, следствием назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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