Следователи выясняют обстоятельства смерти супружеской пары

09.01.2017 12:26:30 (GMT+12)

2 января 2017 года в следственный отдел по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины в результате тушения пожара, произошедшего в деревянной постройке в поселке Двуречье Елизовского района. По данному факту инициировано проведение доследственной проверки.



По материалам проверки, погибшие являлись мужем и женой, 60 и 64 лет. Проживали во временной постройке, расположенной рядом с недостроенным домом. В ночь на 2 января 2017 года в постройке произошло возгорание, в результате чего супружеская пара погибла.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.



В настоящее время, следствием назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



