Задержаны подозреваемые в мошенничестве

09.01.2017 11:52:48 (GMT+12)

В дежурную часть полиции обратился 20-летний житель Петропавловска-Камчатского. Он сообщил, что около одного из увеселительных заведений краевой столицы к нему подошел молодой человек, попросил позвонить смартфон и, взяв его, убежал.



Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый за грабеж 17-летний подросток. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Также в полицию обратился 23-летний житель Усть-Большерецка, который сообщил, что у него обманом похитили 30 тысяч рублей. Потерпевший познакомился в социальной сети «Whatsapp» с человеком, предложившим помощь в изготовлении водительского удостоверения. Молодой человек в качестве предоплаты перевел 15 тысяч рублей на указанный собеседником банковский счет, а затем передал такую же сумму ему лично, после чего «продавец» на связь выходить перестал.



Оперативники установили и задержали злоумышленника, которым оказался 19-летний ранее судимый житель Елизова, успевший к этому времени потратить похищенные деньги.



В настоящее время в отношении елизовчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Сегодня состоится судебное заседание, в ходе которого следователь Елизовского МО МВД России будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

