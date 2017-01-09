Задержаны подозреваемые в мошенничестве

09.01.2017 11:52:48 (GMT+12)
В дежурную часть полиции обратился 20-летний житель Петропавловска-Камчатского. Он сообщил, что около одного из увеселительных заведений краевой столицы к нему подошел молодой человек, попросил позвонить смартфон и, взяв его, убежал.
Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый за грабеж 17-летний подросток. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Также в полицию обратился 23-летний житель Усть-Большерецка, который сообщил, что у него обманом похитили 30 тысяч рублей. Потерпевший познакомился в социальной сети «Whatsapp» с человеком, предложившим помощь в изготовлении водительского удостоверения. Молодой человек в качестве предоплаты перевел 15 тысяч рублей на указанный собеседником банковский счет, а затем передал такую же сумму ему лично, после чего «продавец» на связь выходить перестал.
Оперативники установили и задержали злоумышленника, которым оказался 19-летний ранее судимый житель Елизова, успевший к этому времени потратить похищенные деньги.
В настоящее время в отношении елизовчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Сегодня состоится судебное заседание, в ходе которого следователь Елизовского МО МВД России будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+