Руководитель следственного управления проведет прием граждан в городе Елизово

09.01.2017 10:22:33 (GMT+12)

Руководитель следственного управления проведет прием граждан в городе Елизово


11 января 2017 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю Александр Владимирович Липало будет осуществлять прием граждан в городе Елизово по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Кроме того, жители Камчатского края могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые сотрудниками следственного подразделения Следственного управления и другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства управления.

Прием граждан будет проходить с 9.00 до 11.00 часов в помещении следственного отдела по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю (город Елизово, улица Геофизическая, д. 9 «а»).

Гражданам, прибывшим на личный прием, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления

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