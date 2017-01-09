Журналисты приглашаются к участию в конкурсе

09.01.2017 10:20:26 (GMT+12)
9 января, стартует первый этап Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в средствах массовой информации.
Профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в федеральных, региональных, местных печатных изданиях, в программах федерального, регионального, местного радио и телевидения, интернет-изданиях приглашаются к участию в ежегодном конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности службы в средствах массовой информации.
Заполненная заявка и конкурсный материал направляются в УФССП России по Камчатскому краю до 23 июня. Важно, чтобы конкурсная работа была выпущена в период с января по июнь 2017 года. В июле жюри выявит лучшие материалы о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, после чего работы победителей отправятся в ФССП России, где назовут имена победителей Всероссийского конкурса.
Основная задача Всероссийского конкурса — выявить и поощрить журналистов и редакционные коллективы, освещающих деятельность Управления ярко, оперативно и достоверно.
Вся информация о конкурсе размещена на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю в разделе «Об Управлении» - «Иная деятельность, благотворительность» - «Конкурсы и фестивали» - «Всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности Управления в средствах массовой информации».
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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