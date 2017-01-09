Доброе утро, Камчатка!

09.01.2017 08:11:25 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 9 января 2017 года. По старому стилю — 27 декабря.



Попразднство Рождества Христова.



Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).



Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).



Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских (1937).



По мусульманскому календарю — 11 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры



По иудейскому календарю — 11 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Республики Сербской.



День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства (Хорватия).



День совершеннолетия в Японии.



9 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1769 В России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций.



1792 Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).



1951 Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).



1969 Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1797 Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь.



1859 Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.



1890 Карел Чапек, чешский писатель и драматург.



1908 Симона де Бовуар, французская писательница, идеолог феминистического движения.



1913 Ричард Никсон, 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент.



1924 Сергей Параджанов, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист Украины и Армении.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С Рождеством Христовым!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!