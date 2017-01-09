Доброе утро, Камчатка!

09.01.2017 08:11:25 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 9 января 2017 года. По старому стилю — 27 декабря.
Попразднство Рождества Христова.
Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских (1937).
По мусульманскому календарю — 11 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры
По иудейскому календарю — 11 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День Республики Сербской.
День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства (Хорватия).
День совершеннолетия в Японии.
9 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1769 В России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций.
1792 Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).
1951 Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).
1969 Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1797 Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь.
1859 Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.
1890 Карел Чапек, чешский писатель и драматург.
1908 Симона де Бовуар, французская писательница, идеолог феминистического движения.
1913 Ричард Никсон, 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент.
1924 Сергей Параджанов, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист Украины и Армении.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С Рождеством Христовым!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+