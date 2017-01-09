Доброе утро, Камчатка!

09.01.2017 08:11:25 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 9 января 2017 года. По старому стилю — 27 декабря.

Попразднство Рождества Христова.

Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).

Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).

Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских (1937).

По мусульманскому календарю — 11 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры

По иудейскому календарю — 11 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День Республики Сербской.

День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства (Хорватия).

День совершеннолетия в Японии.

9 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1769  В России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций.

1792  Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).

1951  Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).

1969  Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1797  Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь.  

1859  Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.  

1890  Карел Чапек, чешский писатель и драматург.  

1908 Симона де Бовуар, французская писательница, идеолог феминистического движения.

1913  Ричард Никсон, 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент.

1924  Сергей Параджанов, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист Украины и Армении.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С Рождеством Христовым!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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