Камчатский метеокомментарий, 9 января

09.01.2017 08:09:22 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 9 января

В 7 часов в Петропавловске-Камчатском было -9º, атмосферное давление 730 мм рт. ст., относительная влажность 77%.

Предварительный прогноз:

День: -8°, пасмурно, местами возможен небольшой снег, ветер западный, 6 м/с, атмосферное давление 725 мм рт. ст., относительная влажность 95%.

Вечер: -9°, переменная облачность, без осадков, ветер западный, 6 м/с, атмосферное давление   731 мм, рт. ст., относительная влажность 95%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.  

Долгота светового дня:  7’58’’ (+2”).

Луна: 87%, растущая.

Народ приметил: Снег идёт большими хлопьями - к ненастью и мокроте.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 9 января, 6.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page