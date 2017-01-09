Камчатский метеокомментарий, 9 января

09.01.2017 08:09:22 (GMT+12)

В 7 часов в Петропавловске-Камчатском было -9º, атмосферное давление 730 мм рт. ст., относительная влажность 77%.



Предварительный прогноз:



День: -8°, пасмурно, местами возможен небольшой снег, ветер западный, 6 м/с, атмосферное давление 725 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



Вечер: -9°, переменная облачность, без осадков, ветер западный, 6 м/с, атмосферное давление 731 мм, рт. ст., относительная влажность 95%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’58’’ (+2”).



Луна: 87%, растущая.



Народ приметил: Снег идёт большими хлопьями - к ненастью и мокроте.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 9 января, 6.45 (кмч).



