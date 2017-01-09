Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

09.01.2017 07:43:14 (GMT+12)

Зелень быстрого приготовления.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



арахисовое масло - 2 ст.л.

куриная грудка (мелко нарезанная) - 225г

чеснок (мелко нарубленный) - 6 зубчиков

шпинат (листья, крупными кусками) 700г

рыбного соус - 1.5 ст.л.

черный перец (свежемолотый) - по вкусу

арахис (мелко рубленный каленый несоленый) - 1.5 ч.л.

красный перец чилли (очищенный от семян и шинкованный) - для сервировки



РЕЦЕПТ:



Разогрейте масло в сковороде "вок", положите курицу и обжарьте, периодически помешивая, 2-3 минуты. Выложите курицу шумовкой на кухонную салфетку; отложите.



Добавьте в вок чеснок и обжаривайте до изменения цвета. Выложите шумовкой половину чеснока на кухонную салфетку; отложите. Увеличьте огонь под сковородой, чтобы масло слегка задымилось. Быстро положите шпинат и быстро перемешайте с маслом и чесноком.



Выложите курицу поверх шпината, сбрызните рыбным соусом, поперчите. Убавьте огонь, накройте сковороду и жарьте на медленном огне 2-3 минуты. Выложите сверху орехи и отложенный чеснок, сервируйте шинкованным чилли. Сразу подавайте.