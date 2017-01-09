Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

09.01.2017 07:43:14 (GMT+12)
Зелень быстрого приготовления.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
арахисовое масло - 2 ст.л.
куриная грудка (мелко нарезанная) - 225г
чеснок (мелко нарубленный) - 6 зубчиков
шпинат (листья, крупными кусками) 700г
рыбного соус - 1.5 ст.л.
черный перец (свежемолотый) - по вкусу
арахис (мелко рубленный каленый несоленый) - 1.5 ч.л.
красный перец чилли (очищенный от семян и шинкованный) - для сервировки
РЕЦЕПТ:
Разогрейте масло в сковороде "вок", положите курицу и обжарьте, периодически помешивая, 2-3 минуты. Выложите курицу шумовкой на кухонную салфетку; отложите.
Добавьте в вок чеснок и обжаривайте до изменения цвета. Выложите шумовкой половину чеснока на кухонную салфетку; отложите. Увеличьте огонь под сковородой, чтобы масло слегка задымилось. Быстро положите шпинат и быстро перемешайте с маслом и чесноком.
Выложите курицу поверх шпината, сбрызните рыбным соусом, поперчите. Убавьте огонь, накройте сковороду и жарьте на медленном огне 2-3 минуты. Выложите сверху орехи и отложенный чеснок, сервируйте шинкованным чилли. Сразу подавайте.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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