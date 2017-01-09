В Харбине состоялся новогодний концерт Венского филармонического оркестра

09.01.2017 07:33:27 (GMT+12)

Вечером 4 января в Харбинском большом театре прошел новогодний концерт Венского филармонического оркестра, на котором слушатели услышали классические произведения Штрауса. Впервые Венский филармонический оркестр приехал с концертом г. Харбин, чтобы вместе со слушателями встретить новый год.