Наступил оживленный сезон льда и снега на вулканических озёрах Удаляньчи

09.01.2017 07:33:27 (GMT+12)

Спа-баня, вулканический термальный минеральный источник, гольф на снегу, снежный парк, горнолыжная база Вохушань, зимняя рыбалка на вулканической запруде. В этом году в Удаляньчи по сравнению с прошлым временем произошли небольшие изменения, таким образом, различные мероприятия разожгли энтузиазм у посетителей и туристов.