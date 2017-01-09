Камчатский гороскоп, 9 января

09.01.2017 07:26:44 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



День обеспечит интересные повороты событий, создаст двойственные, забавные, запутанные или провокационные ситуации. Возможен экзамен на гибкость, быстроту реакции, умение ориентироваться, маневрировать. Возрастает вероятность нестыковок и недоразумений, ошибок в записях, документах, аргументации. Мешать ясности восприятия могут ложные знаки и совпадения, неверные толкования. Возможно учащение аварийных ситуаций на дорогах, сбоев в работе сетевых и коммуникационных систем, служб помощи и доставки. Актуальны многофункциональные инструменты и приспособления. Важна взаимопомощь, взаимозаменяемость.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Мичурина.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц районов Ленинская, Советская, Красноярская, Макарова, Пономарева, Флотская, КП – 4 км, Звездная – Горизонт-Север, ЖБФ – СРВ, Силуэт – АЗС, 11 (в краевом центре), 26 – 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.