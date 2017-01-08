Крестный ход в Петропавловске-Камчатском на Рождество

08.01.2017 17:38:55 (GMT+12)

7 декабря, в праздник Рождества Христова, в Петропавловске-Камчатском состоялся праздничный крестный ход, во главе с архиепископом Петропавловским и Камчатским Артемием.



В этот день, славя Христа-младенца, Пресвятую Богородицу, и всех Божиих святых, с хоругвиями и иконами, под звуки праздничных песнопений, вместе с духовенством прошли первые лица Края, казаки, военнослужащие, а также множество верующих.



Крестный ход начался из нижнего храма строящегося Камчатского Морского Собора, прошёл мимо памятника покровителям города – св. апостолам Петру и Павлу, и завершился на Театральной площади, у главной ёлки города.



По окончании шествия архиепископ Артемий обратился с поздравительными словами к собравшимся:



Дорогие братья и сестры, дорогие наши камчатцы, все здесь присутствующие, живущие в этом прекрасном крае! Позвольте всех вас поздравить с самым любимым для христианского мира праздником Рождеством Христовым. 2017 лет назад произошло событие, которое перевернуло всё человечество. Бог, который сотворил небо и землю, который сотворил мир видимый и невидимый, воплотился в человека. И во всём подобно нам, кроме греха, жил на земле. Для чего? Для того что бы восстановить наше отпавшее от Бога естество. Бог становится человеком, чтобы сделать человека богоподобным. И теперь, братья и сестры, только от нас зависит, чтобы Господь вошел в наше сердце. Ибо Господь в Евангелии говорит, что Я стою и тихо стучу в ваши сердца. Нам Господь дал самое главное – свободу воли. И мы этой свободой воли можем творить и добро, а иногда бывает и зло. Так вот, впустить Христа в свое сердце, чтобы он там сотворил обитель и этим соединиться с Богом, соединиться с друг-другом, с ближним, я думаю это самое главное для нас. Праздник Рождества Христова дарит нам надежду, надежду на мир, на согласие, на любовь в семьях, в стране нашей, в крае нашем родном, на то чтобы мы были более терпимы к друг-другу, чтобы мы прощали обиды друг-другу, чтобы мы не несли этот груз нехороших воспоминаний в этот новый год и по всей жизни. Давайте братья и сестры оставим всё плохое в прошлом году, все обиды и все невзгоды, а новый год вместе с родившимся Богомладенцем да подарит всем нам радость и счастье, нашим семьям, всем детям, всем бабушкам и дедушкам, всем живущим в нашем Камчатском крае. Я искренне вас поздравляю, помощи вам Божией во всех делах и начинаниях, радости и любви вашим семьям. «Христос рождается — славите!». С праздником дорогие камчатцы.



По окончании крестного хода состоялся праздничный концерт.



После Крестного хода в Епархиальном Управлении, в честь праздника Рождества Христова был организован Торжественный прием, где первые лица поздравили Владыку, а Владыка в ответ преподнес им подарки. Все отметили, что эта Рождественская встреча стала доброй традицией, объединяющей Руководство края и Церковь.



(Информационный отдел Петропавловской и Камчатской епархии).



Фото: Светлана ЛИГОСТАЕВА.



