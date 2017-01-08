Рождественское Богослужение в Кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского

08.01.2017 17:33:21 (GMT+12)
В ночь 6-7 января в нижнем храме кафедрального собора во имя Святой Живоначальной Троицы было совершено праздничное богослужение. Вся атмосфера собора была пропитана праздничным настроением, которую поддерживали и хор – особенными, праздничными распевами и народ – благоговейно молящийся в храме. Отрадно было видеть, что Свято-Троицкий собор в эту Великую ночь собрал под свои своды несколько сотен верующих.
Праздничную службу посетило огромное количество прихожан – Кафедральный собор еле вместил всех верующих. Радостно было видеть, что прихожане осознают и важность Таинства Причастия. Об этом говорит число причастившихся верующих – более 300 человек!
Праздничные богослужения возглавил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий. За Божественной литургией после чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла, а по запричастном стихе – послание Правящего Архиерея.
По окончании богослужения Владыка Артемий поздравил собравшихся с великим праздником Рождества Христова.
Впечатления от службы были у всех разные, но все сходились в одном – торжество и праздник были ощутимы!
«…мы всей семьей впервые попали на ночную Праздничную службу. Конечно, были удивлены таким количеством народа, который пришел в храм. С непривычки было тяжело стоять больше 4х часов на ногах, но какая-то внутренняя радость и торжество помогали в этом…» – прихожане собора.
«…очень долго не ходил в храм. И пошел сразу на ночную службу в Праздник. Буквально сразу внутри начали появляться праздничные нотки. Хор так красиво пел и то, что много народа было – придавало празднику торжественность!» – Николай П.
Все участники богослужения разделили праздничную трапезу
(Информационный отдел Петропавловской и Камчатской епархии).
Фото: Светлана ЛИГОСТАЕВА.
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