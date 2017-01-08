На юге Камчатки сегодня

08.01.2017 17:17:27 (GMT+12)

На юге Камчатки вторые сутки свирепствует снежный циклон. В Озерновском регионе передвижения по улицам возможны только на снегоходах. Пекарня не работает второй день, а 6 января выпечка была небольшой. Продукты в магазины не завозились с прошлого года...



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.