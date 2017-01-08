Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 9 января 2017 года

08.01.2017 15:12:00 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, на западном и юго-восточном побережьях 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°С, при прояснениях -13,-18°С, днем -2,-7°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 9-14 м/с, на восточном побережье ночью 15-20 м/с, в Тигильском районе днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°С, при прояснениях до -10°С, днем +2,-3°С.



Гидрологическая обстановка:

Под влиянием Тихоокеанского циклона, прогнозируется поднятие среднесуточной температуры, особенно в северных районах края (Олюторский Пенжинский, Карагинский, Тигильский) до +2°С, в связи с чем повышена вероятность (до 0,3) провалов людей и техники под лёд рек и водоёмов, так же при повышении температуры воздуха прогнозируется выход воды из русла на пойму реки, с последующим затоплением прилегающей местности.



Лавинная обстановка:

Повышена вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.