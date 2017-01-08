Камчатский метеокомментарий, 8 января

08.01.2017 14:18:36 (GMT+12)
В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было +1º, пасмурно, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление 728 мм рт. ст., относительная влажность 76%.
Предварительный прогноз:
День: -1°, облачно, небольшой снег, ветер северный, 5 м/с, атмосферное давление 718 мм рт. ст., относительная влажность 78%.
Вечер: -4°, облачно, ветер западный, 3 м/с, атмосферное давление 718 мм рт. ст., относительная влажность 86%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 7’56’’ (+2”).
Луна: 75%, растущая.
В этот день, 8 января, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +3, была в 1991 г. Самая холодная погода, -25, была в 1994 г.
Сегодня — "Бабьи каши".
Народ приметил: Так назывался этот день по народному календарю. Он был праздником повивальных бабок и рожениц. В этот день обращались за помощью к пророку Давиду - музыканту и укротителю гнева. Крестьянин, отправляясь в дорогу, просил у этого угодника защиты от лютых зверей и разбойников, будучи уверен, что святой псалмопевец своим пением и игрою на гуслях может обезвредить этих врагов.
Около солнца светлая полоса (столб) - к снегу . Если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то недород его.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 января, 14.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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