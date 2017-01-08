На Камчатке состоялась лыжная спартакиада подводных сил ТОФ

08.01.2017 06:23:07 (GMT+12)
На Камчатке в рамках новогодних спортивных соревнований состоялась традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота.
В соревнованиях приняли участие сборные команды управления, соединений подводных сил, экипажи подводных лодок и члены их семей. Программа состязаний состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км., для женщин – 3 км., для мужчин – на 5 км.
В этом году в командном и личном зачете первое место завоевали моряки-подводники противоавианосного соединения подводных сил ТОФ.
По словам помощника командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке майора Андрея Виниченко, такие соревнования это, не только спортивный но и большой семейный праздник, в котором вместе с военнослужащими принимают участие и их члены семей.
В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили сладкие призы и памятные дипломы.
Владимир МАТВЕЕВ,
Начальник отдела информационного
обеспечения пресс-службы ВВО.
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