На Камчатке состоялась лыжная спартакиада подводных сил ТОФ

08.01.2017 06:23:07 (GMT+12)

На Камчатке в рамках новогодних спортивных соревнований состоялась традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота.



В соревнованиях приняли участие сборные команды управления, соединений подводных сил, экипажи подводных лодок и члены их семей. Программа состязаний состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км., для женщин – 3 км., для мужчин – на 5 км.



В этом году в командном и личном зачете первое место завоевали моряки-подводники противоавианосного соединения подводных сил ТОФ.



По словам помощника командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке майора Андрея Виниченко, такие соревнования это, не только спортивный но и большой семейный праздник, в котором вместе с военнослужащими принимают участие и их члены семей.



В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили сладкие призы и памятные дипломы.



Владимир МАТВЕЕВ,

Начальник отдела информационного

обеспечения пресс-службы ВВО.