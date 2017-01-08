Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112-ю годовщину со дня образования

08.01.2017 06:30:55 (GMT+12)
На Корабельной набережной города Владивостока прошли памятные мероприятия, посвященные 112-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота.
Ветераны-подводники и представители командования Тихоокеанским флотом возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок.
Здесь же у монумента «Пионерам подводного плавания Тихоокеанского флота» состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал запаса Александр Конев, затем перед военными моряками выступили заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице - адмирал Андрей Рябухин и ветераны подводного флота.
Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905-м году был создан первый в России «отряд миноносцев», приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве.
Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.
Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи Российской Федерации.
Владимир МАТВЕЕВ,
Начальник отдела информационного
обеспечения пресс-службы ВВО.
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