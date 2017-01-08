Инспекторы ГИМС МЧС России на Камчатке продолжают проведение бесед с любителями подледной рыбалки

08.01.2017 06:23:06 (GMT+12)

В период длительных новогодних выходных множество камчатцев предпочитают выезжать на водоемы Камчатского края – кто-то с целью порыбачить, кто-то – покататься на коньках.

Между тем, выход на лед замерзших водоемов всегда грозит опасностью. Даже у берега лед может проломиться, и человек окажется в воде.



Подобный трагический случай произошел днем 30 декабря 2016 года в селе Пахачи Олюторского муниципального района. Там под лед провалился ребенок 2004 года рождения. Подросток вместе со своими двумя друзьями 2006 года рождения, несмотря на предупреждения взрослых, играл на припае льда Олюторского залива. В какой-то момент лед треснул, и двое детей провалились в образовавшуюся полынью. Их товарищ побежал за помощью. Подоспевшие местные жители смогли вытащить одного из детей из воды. Второго подростка так и не удалось обнаружить.



Для того, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на водоемах, покрытых льдом, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю ежедневно проводят профилактические рейды и напоминают рыбакам об опасности выхода и выезда на лед.



Как рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Андрей Лысов, рыбаки, видя спасателей, начинают задумываться, что подлёдная рыбалка не просто отдых, а еще и занятие, представляющее опасность и угрозу для жизни.



Кроме того, инспекторы ГИМС во время рейда проводят мониторинг складывающейся обстановки на месте, а это толщина льда, характер ледового поля, количество рыбаков, находящихся на льду. Учитывать это тоже очень важно – ведь даже самый прочный лед может не выдержать, если на нем одновременно скопится большое количество людей, которые, к тому же, пробурят близко друг от друга лунки для ловли рыбы.



В настоящее время толщина льда на реке Авача составляет 26 сантиметров, на озере Большое – 87 сантиметров, в бухте Ягодная – 25 сантиметров. На реках Ича, Крутогорова, Большая Воровская и Тополовая наблюдаются забереги, то есть полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водотоков и водоёмов, при незамерзающей остальной части водного пространства.



Напомним, безопасным для человека считается лед толщиною не менее десяти сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Выезжать на лед можно только в местах, официально разрешенных для передвижения автомобилей – то есть на санкционированных ледовых переправах. В остальных местах выезд на лед запрещен и опасен!



Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный; белого — прочность его в два раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.



В ходе рейдов государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями по мерам безопасного нахождения на замерзших водоемах и напомнили им правила поведения при подледной рыбалке:



Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).



При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами.



При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.



Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.



Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.



На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом.



Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.



При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).



Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.



Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.



Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.



При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка - 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.



Что делать, если Вы провалились под лед?



Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, по-возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.





Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:



Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.



Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.



Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.



Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.



Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.



Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.



За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство.



Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться под лед.



Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем.



Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.





Обязательно позвоните в «Скорую помощь», чтобы пострадавшего осмотрел специалист.



В случае возникновения непредвиденных ситуаций, звоните по телефонам:

-оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю - (4152) 200-112;

-поисково-спасательный отряд Камчатского края - (4152) 41-03-95.



Пресс-центр ГУ МЧС РФ

по Камчатскому краю