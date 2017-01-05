Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 8 января 2017 года

08.01.2017 06:20:36 (GMT+12)

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 8 января 2017 года

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, в западных районах 13-18 м/с, на юго-западном побережье 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°С, в центральной части -7,-12°С, днем +1,-4 °С.

Северная половина Камчатского края
Облачная погода, небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер восточный 7-12 м/с, на восточном побережье ночью 13-18 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°С, днем +2,-3 °С.

Гидрологическая обстановка:     
Под влиянием Тихоокеанского циклона, прогнозируется поднятие среднесуточной температуры, особенно в северных районах края (Олюторский Пенжинский, Карагинский, Тигильский) до +2°С, в связи с чем повышена вероятность (до 0,3) провалов людей и техники под лёд рек и водоёмов, так же при повышении температуры воздуха прогнозируется выход воды из русла на пойму реки, с затопление прилегающей местности.

Лавинная обстановка:
На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 1 от 05.01.2017 г.
В период с 00 часов 06.01.2017 г. по 08.01.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского,  Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.

Экзогенная обстановка:
Сходов селей и оползней не прогнозируется.

Сейсмологический прогноз:
В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.

Сильные волнения моря:
На территории края объявлено штормовое предупреждение от ФГБУ «Камчатское УГМС» № 2 от 07.01.2017 г.
8 января днем в Тихом океане, Беринговом море, в подрайонах 11311, 11313, 11321, 11323, ожидается опасное волнение высотой  8-9 м, 08 января вечером опасное волнение распространиться в подрайон 11294. Явление сохранится до конца суток 8 января.

Прогноз вулканической активности:
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Прогноз геомагнитной обстановки:
На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.

(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).

ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.

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