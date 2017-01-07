Семечко под снегом

07.01.2017 15:01:27 (GMT+12)

Вокруг сугробы, и только белый цвет на всем белом свете вокруг. И между белым небом и белой землей идет ленивый, засыпающий на лету и что-то самому себе бормочущий снег.

Для чего нам нужна зима? Чтобы думать, набираться сил, как семечку под снегом. Ему нужно перезимовать, дождаться весны, и как только будет солнце и тепло, проклюнуться таким мощным и сильным побегом, что остается удивляться – как в такой крохе столько сил и энергии? Да потому что семечко зимовало...



Часто можно прочитать в соцсетях жалобы на то, что зимние каникулы-праздники – тоска-тоска… Не понимаю, как можно скучать.

А как же – снег? А лыжи, коньки! А самое простое – играть в снежки? А теплая печка на даче?

И как же без Снежного Ангела?



Когда приедешь в городскую квартиру, включишь компьютер – в почте, скайпе, соцсетях столько теплых слов и поздравлений!



Если вы человек сугубо городской, первые дни января – прекрасное время для книг и фильмов. И просыпаться позже – такое счастье!



Это время, когда можно, не отвлекаясь на другие дела, писать тексты, прихлебывая чай (ладно, иногда можно и что погорячее).

Уже который январь для меня рабочий – с 1 января. Я дописываю рассказ про остров Врангеля, на котором я была очень давно, маленькой, с моими родителями.

Может быть, за мою любовь к январю сбылось и мое желание – одно из тех, что загадала под бой курантов.



х х х



Все эти снежные восторги были позавчера, а со вчерашнего дня мы пургуем, однако.

Пурга, конечно, не камчатская, но по-московским меркам – ого-го!

Сегодня достала свою лисью шапку – покупала ее и носила еще на Камчатке, а тут, в Москве, она пригодилась всего пару раз.

Завтра будут не просто пробки, а снежные.



А вечером обнаружилось, что я заболела. Ангина.

Не знаю, поймете ли меня – но это так уютно – болеть дома в новогодние праздники: перестать быть жаворонком, спать до девяти утра, баловать себя, спать днем, есть всякие вкусности, думать о своем, читать книги, писать свои тексты, засыпать около полуночи, еще одним глазом глядя в телевизор – а какие чудесные передачи с Дэвидом Аттенборо! (Дэвид Аттенборо – один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов, создавший цикл знаменитых документальных фильмов о природе. И что мне еще нравится – Дэвид не просто комментирует картинку, но и активно присутствует в кадре во многих сюжетах).



Я давно так (скажу шепотом), – замечательно не болела. Мне хорошо.



«Ты мне рассказываешь про свою ангину, – сказал знакомый, который позвонил с поздравлениями и услышал мой хриплый голос, – а я вспомнил, как в детстве, лет десяти-двенадцати, болел перед Новым годом ангиной... До сих пор помню: утро, за окном мороз, в кровати жарко от температуры... дома пахнет елкой, апельсином и медом... а по телевизору шел спектакль «Двенадцать месяцев»... С той поры это мой самый любимый новогодний фильм. Смотрю его каждый Новый год. Выздоравливай. С Новым годом!



Подруга из Санкт-Петербурга осталась в недоумении:

– С таким смаком болеть, как в школьные годы... даже не представляю. Хотя… вспомнила… Можно было не просыпаться под «Пионерскую зорьку», которая начиналась в 7-40. Как я ее ненавидела!

– Точно, со смаком! А вот «Пионерскую зорьку» не помню, когда пытаюсь вспомнить, всплывает заставка радиостанции «Тихий Океан», но это уже совсем другая история…



Конечно, мне больше по душе взлететь, набрать высоту и чувствовать, как ветер уже сам несет тебя…

Но и крыльям надо иногда отдохнуть, сейчас у них – нелетные дни.

Или же еще хорошо поехать на дачу, сидеть бы весь день у огня, отмахиваться от дыма, смотреть на снег, небо и облака, слушать птичек, которые никуда не улетели…

Но на ногах у меня шерстяные собственноручно вязаные носки, на столе большая чашка горячего чаю с медом из Лебедяни, и можно плести и плести косички словес…



Всем-всем – написавшим, позвонившим, вспомнившим: отличного года! Поздравили даже те, с кем мы не пересекались – ну точно несколько лет.

Молчали лишь несколько любимых моих, драгоценных людей – нет их здесь.

А там, я уверена, они тоже тихонечко чокнулись воздушным шампанским и улыбнулись, ласково глядя на меня… И что пожелали мне – знаю.



х х х



И еще о семечках, луковицах, корнях и почках зимой. И о нас – людях. Это цитата из «Года садовода» Карела Чапека (перевод Д. Горбова):



«Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни; но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна! Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее – не впереди; оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей; и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого. Но если б мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки; сколько старых саженцев собирает и сосредоточивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью! Если бы мы могли наблюдать тайное клокотанье будущего среди нас, мы, наверно, сказали бы: какая чепуха – все наши скорби и сомнения! Поняли бы, что лучше всего на свете – быть живым человеком: то есть человеком, который растет».



Ирина ОСНАЧ.