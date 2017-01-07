Одних читают, других перечитывают

07.01.2017 14:53:08 (GMT+12)
Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке.
Хемингуэй Э.
Ну, вот и вышла в свет моя первая книга! Позади приятные хлопоты по корректировке текста, подготовке иллюстраций и ожидание первых экземпляров из типографии. Теперь можно подержать в руках настоящую книгу! С кем разделить эту радость? Интересно узнать, что на самом деле думают люди о моём творении. Может быть, это полная чепуха?
Родные, скорее всего, будут ворчать. Ведь я так часто отгораживаюсь от домашних дел под предлогом «сочинительства». Представляю, что они про меня думают, когда я прошу их вести себя потише. От известного писателя, скорее всего, жди разгромную рецензию. Он – признанный мастер слова. Я прекрасно осознаю, что мой талант начинающего писателя весьма скромен. Работодатель? Ну, не знаю. Уж у него-то в голове точно мысли только о том, как бы загрузить меня по основной работе. А тут это баловство…
Так. Попробуем для начала надёжные варианты. Надо подарить книгу с автографом лучшему другу. Вот кто наверняка порадуется за меня. Всё-таки я теперь писатель, хоть и начинающий. Есть знакомый журналист – он профессионально оценит мои старания. Коллега по работе тоже кажется лояльным судьей.
Для объективной картины, в конце концов, вручаю всем – и надёжным, и не очень - по экземпляру с просьбой составить своё мнение.
Через несколько дней общаюсь с лучшим другом.
- Ну, как?
- Что, как?
- Книга тебе понравилась?
- А, книга… Нет. Не понравилась.
- Да? А почему?
- Сюжет слабоват, понимаешь, интриги маловато. Не закручено как-то.
- Понимаю.
Странно, я ожидал более высокой оценки. Ну, ладно. Поинтересуюсь у журналиста.
- Как книга?
- Ошибок много.
- Серьезно?
- И орфографических, и синтаксических, и вообще…
- Не понравилось?
- Нет.
- А что конкретно?
- Да какой из тебя писатель!
Вот это да! Наверное, я действительно зря занялся этим неблагодарным делом…
Остаётся коллега.
- Как тебе книга?
- Какая?
- Ну, моя, которую я тебе на прошлой неделе подарил.
- А, эта… Не читал ещё.
- Не читал?
- Какая-то она слишком тонкая…
Я окончательно расстроен. Выходит, все мои старания напрасны?
Звонит телефон. На проводе – известный писатель.
- Да?
- Я хотел вас поздравить.
- Правда?
- Вы знаете, ваша книга мне лично очень понравилась.
- Не ожидал, благодарю.
- Пишите ещё!
Ух, ты! Довольно лестно получить похвалу от маститого писателя.
Неожиданно меня вызывает к себе работодатель.
- Ты сам книгу написал?
- Да.
- Хорошо написано, молодец! С юмором.
- Спасибо.
Настроение поднимается. Дома меня встречает жена.
- Ты почему улыбаешься?
- Книгу твою прочитала.
- И как?
- Долго смеялась.
- Хорошо.
Меня обуревают смешанные чувства. Получается, кому-то моя книга нравится, а кому-то нет.
Немного подумав, я сажусь за компьютер и начинаю новую книгу.
Григорий СЕДОВ.
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