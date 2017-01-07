Одних читают, других перечитывают

07.01.2017 14:53:08 (GMT+12)

Одних читают, других перечитывают

Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке.
Хемингуэй Э.

Ну, вот и вышла в свет моя первая книга! Позади приятные хлопоты по корректировке текста, подготовке иллюстраций и ожидание первых экземпляров из типографии. Теперь можно подержать в руках настоящую книгу! С кем разделить эту радость? Интересно узнать, что на самом деле думают люди о моём творении. Может быть, это полная чепуха?

Родные, скорее всего, будут ворчать. Ведь я так часто отгораживаюсь от домашних дел под предлогом «сочинительства». Представляю, что они про меня думают, когда я прошу их вести себя потише. От известного писателя, скорее всего, жди разгромную рецензию. Он – признанный мастер слова. Я прекрасно осознаю, что мой талант начинающего писателя весьма скромен. Работодатель? Ну, не знаю. Уж у него-то в голове точно мысли только о том, как бы загрузить меня по основной работе. А тут это баловство…

Так. Попробуем для начала надёжные варианты. Надо подарить книгу с автографом лучшему другу. Вот кто наверняка порадуется за меня. Всё-таки я теперь писатель, хоть и начинающий. Есть знакомый журналист – он профессионально оценит мои старания. Коллега по работе тоже кажется лояльным судьей.

Для объективной картины, в конце концов, вручаю всем – и надёжным, и не очень - по экземпляру с просьбой составить своё мнение.

Через несколько дней общаюсь с лучшим другом.

- Ну, как?

- Что, как?
- Книга тебе понравилась?

- А, книга… Нет. Не понравилась.

- Да? А почему?

- Сюжет слабоват, понимаешь, интриги маловато. Не закручено как-то.

- Понимаю.

Странно, я ожидал более высокой оценки. Ну, ладно. Поинтересуюсь у журналиста.

- Как книга?

- Ошибок много.

- Серьезно?

- И орфографических, и синтаксических, и вообще…

- Не понравилось?

- Нет.

- А что конкретно?

- Да какой из тебя писатель!

Вот это да! Наверное, я действительно зря занялся этим неблагодарным делом…

Остаётся коллега.

- Как тебе книга?

- Какая?

- Ну, моя, которую я тебе на прошлой неделе подарил.

- А, эта… Не читал ещё.

- Не читал?

- Какая-то она слишком тонкая…

Я окончательно расстроен. Выходит, все мои старания напрасны?

Звонит телефон. На проводе – известный писатель.

- Да?

- Я хотел вас поздравить.

- Правда?

- Вы знаете, ваша книга мне лично очень понравилась.

- Не ожидал, благодарю.

- Пишите ещё!

Ух, ты! Довольно лестно получить похвалу от маститого писателя.

Неожиданно меня вызывает к себе работодатель.

- Ты сам книгу написал?

- Да.

- Хорошо написано, молодец! С юмором.

- Спасибо.

Настроение поднимается. Дома меня встречает жена.

- Ты почему улыбаешься?

- Книгу твою прочитала.

- И как?

- Долго смеялась.

- Хорошо.

Меня обуревают смешанные чувства. Получается, кому-то моя книга нравится, а кому-то нет.

Немного подумав, я сажусь за компьютер и начинаю новую книгу.

Григорий СЕДОВ.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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