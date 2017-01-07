Одних читают, других перечитывают

07.01.2017 14:53:08 (GMT+12)

Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке.

Хемингуэй Э.



Ну, вот и вышла в свет моя первая книга! Позади приятные хлопоты по корректировке текста, подготовке иллюстраций и ожидание первых экземпляров из типографии. Теперь можно подержать в руках настоящую книгу! С кем разделить эту радость? Интересно узнать, что на самом деле думают люди о моём творении. Может быть, это полная чепуха?



Родные, скорее всего, будут ворчать. Ведь я так часто отгораживаюсь от домашних дел под предлогом «сочинительства». Представляю, что они про меня думают, когда я прошу их вести себя потише. От известного писателя, скорее всего, жди разгромную рецензию. Он – признанный мастер слова. Я прекрасно осознаю, что мой талант начинающего писателя весьма скромен. Работодатель? Ну, не знаю. Уж у него-то в голове точно мысли только о том, как бы загрузить меня по основной работе. А тут это баловство…



Так. Попробуем для начала надёжные варианты. Надо подарить книгу с автографом лучшему другу. Вот кто наверняка порадуется за меня. Всё-таки я теперь писатель, хоть и начинающий. Есть знакомый журналист – он профессионально оценит мои старания. Коллега по работе тоже кажется лояльным судьей.



Для объективной картины, в конце концов, вручаю всем – и надёжным, и не очень - по экземпляру с просьбой составить своё мнение.



Через несколько дней общаюсь с лучшим другом.



- Ну, как?



- Что, как?

- Книга тебе понравилась?



- А, книга… Нет. Не понравилась.



- Да? А почему?



- Сюжет слабоват, понимаешь, интриги маловато. Не закручено как-то.



- Понимаю.



Странно, я ожидал более высокой оценки. Ну, ладно. Поинтересуюсь у журналиста.



- Как книга?



- Ошибок много.



- Серьезно?



- И орфографических, и синтаксических, и вообще…



- Не понравилось?



- Нет.



- А что конкретно?



- Да какой из тебя писатель!



Вот это да! Наверное, я действительно зря занялся этим неблагодарным делом…



Остаётся коллега.



- Как тебе книга?



- Какая?



- Ну, моя, которую я тебе на прошлой неделе подарил.



- А, эта… Не читал ещё.



- Не читал?



- Какая-то она слишком тонкая…



Я окончательно расстроен. Выходит, все мои старания напрасны?



Звонит телефон. На проводе – известный писатель.



- Да?



- Я хотел вас поздравить.



- Правда?



- Вы знаете, ваша книга мне лично очень понравилась.



- Не ожидал, благодарю.



- Пишите ещё!



Ух, ты! Довольно лестно получить похвалу от маститого писателя.



Неожиданно меня вызывает к себе работодатель.



- Ты сам книгу написал?



- Да.



- Хорошо написано, молодец! С юмором.



- Спасибо.



Настроение поднимается. Дома меня встречает жена.



- Ты почему улыбаешься?



- Книгу твою прочитала.



- И как?



- Долго смеялась.



- Хорошо.



Меня обуревают смешанные чувства. Получается, кому-то моя книга нравится, а кому-то нет.



Немного подумав, я сажусь за компьютер и начинаю новую книгу.



Григорий СЕДОВ.



