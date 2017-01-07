Камчатский метеокомментарий, 7 января

07.01.2017 07:36:21 (GMT+12)
В 7 часов в Петропавловске-Камчатском было -2º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 94%.
Предварительный прогноз:
День: -4°, пасмурно, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление 734 мм рт. ст., относительная влажность 98%.
Вечер: -3°, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление 730 мм рт. ст., относительная влажность 98%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’54’’ (+2”).
Луна: 68%, растущая.
Народ приметил: Ясные морозные дни в Рождественскую неделю - к хорошему урожаю.
Именины у Фелицаты. Фелицата (лат) - "счастье".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 января, 6.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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