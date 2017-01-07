Камчатский метеокомментарий, 7 января

07.01.2017 07:36:21 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 7 января

В 7 часов в Петропавловске-Камчатском было -2º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 94%.

Предварительный прогноз:

День: -4°, пасмурно, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление   734 мм рт. ст., относительная влажность 98%.

Вечер: -3°, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 3  м/с, атмосферное давление 730 мм рт. ст., относительная влажность 98%.  

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  7’54’’ (+2”).

Луна: 68%, растущая.

Народ приметил: Ясные морозные дни в Рождественскую неделю - к хорошему урожаю.

Именины у Фелицаты. Фелицата (лат) - "счастье".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 января, 6.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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