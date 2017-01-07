Камчатский метеокомментарий, 7 января

07.01.2017 07:36:21 (GMT+12)

В 7 часов в Петропавловске-Камчатском было -2º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 94%.



Предварительный прогноз:



День: -4°, пасмурно, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление 734 мм рт. ст., относительная влажность 98%.



Вечер: -3°, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление 730 мм рт. ст., относительная влажность 98%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’54’’ (+2”).



Луна: 68%, растущая.



Народ приметил: Ясные морозные дни в Рождественскую неделю - к хорошему урожаю.



Именины у Фелицаты. Фелицата (лат) - "счастье".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 января, 6.45 (кмч).