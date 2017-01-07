Доброе утро, Камчатка!

07.01.2017 07:14:05 (GMT+12)

Сегодня суббота, 7 января 2017 года. По старому стилю — 25 декабря.



Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа



Литургия св. Иоанна Златоуста.



Утр. - Мф., 2 зач., I, 18-25. Лит. - Гал., 209 зач., IV, 4-7. Мф., 3 зач., II, 1-12.



От 25 декабря до 5 января - Святки (святые дни). Нет поста в среду и пятницу.

Всенощное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1-го часа. На великом повечерии по 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2-м - кондак. После чтения «Слава в вышних Богу…» - лития.



На утрене величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии». После Евангелия по 50-м псалме - «Слава», глас 2-й: «Всяческая днесь радости исполняются, Христос родися от Девы», «И ныне» - глас той же: «Всяческая днесь радости исполняются, Христос родися в Вифлееме». «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Величай, душе́ моя, Честне́йшую и Сла́внейшую Горних воинств Деву Пречистую Богородицу».



На литургии антифоны праздника, входный стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь, и не раскается: Ты - Иерей во век по чину Мелхиседекову». Вместо Трисвятого - «Елицы…». Вместо «Достойно» - «Величай, душе́… Любити убо нам…» (до отдания). Причастен «Избавление посла́ Господь людем Своим».



В седмичные дни попразднства на литургии по входе: «Приидите, поклони́мся… Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы…».



По мусульманскому календарю — 9 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 9 тевета 5777 г. Глава Ваигаш.



ЕСТЬ ПОВОД



Рождество Христово у восточных христиан.



7 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1610 Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.



1839 Физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет «светописи».



1852 В Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.



1928 Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.



1989 Наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.



Акихито был провозглашен 125-м императором Японии 7 января 1989 года после кончины отца — императора, олицетворявшего самый продолжительный период японской истории, Сёва. Официальная коронация Акихито состоялась 12 ноября 1989 года в присутствии представителей 158 стран и двух международных организаций. Официальное наименование эры его пребывания на японском троне — Хейсей (Heisei), что официально толкуется как Достигающий мира внутри страны и за ее пределами.



Примечательно, что впервые в истории Японии название эры было принято не за стенами императорского дворца. Название Хейсей было определено в результате совещания правительства с учеными-историками и оглашено на всю страну кабинетом министров.



За 20 лет своего правления действующий император Акихито и его жена, императрица Митико, постепенно превратились в церемониальные символы государства. В государственные обязанности императора Акихито входит участие в церемониях открытия сессии парламента, назначения на должность премьер-министра страны и главы верховного суда, прием верительных грамот от зарубежных послов, которые въезжают на территорию императорской резиденции в карете, запряженной упряжкой лошадей. Император принимает участие в десятках различных мероприятий и церемоний, заверяет своей печатью тысячи документов.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1745 Жак-Этьенн Монгольфье, французский изобретатель, создатель воздушного шара.



1800 Миллард Филлмор, 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель.



1910 Константин Заслонов, советский партизан, герой Великой Отечественной войны.



1911 Мария Миронова, советская актриса, народная артистка СССР.



1912 Иван Якубовский, советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.



1917 Нина Сазонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1935 Валерий Кубасов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.



1942 Василий Алексеев, советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион.



1948 Наталья Гвоздикова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



1972 Светлана Журова, российская конькобежка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С Рождеством Христовым!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!