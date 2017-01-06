Facebook: Сан-Марино

06.01.2017 22:18:02 (GMT+12)
Уважаемые гости!
В канун Старого Нового Года, в пятницу 13-го января, мы рады пригласить Вас на незабываемый вечер, посвящённый ушедшему году российского кино!
Для истинных гурманов команда поваров во главе с шефом нашего ресторана разработали специальное праздничное меню - "Знаменитые блюда советских фильмов"!
Для киноманов нами подготовлены увлекательные викторины и конкурс "Лучший кино-образ", с призами от "Сан-Марино" и киноцентра "Лимонад"!
Для меломанов - удивительные песни из любимых советских фильмов исполнят Александр и Ёла Островские!
Дата проведения - 13 января, пятница.
Сбор гостей - 18:30.
Начало праздничной программы - 19:00.
Стоимость билета: 2000 руб.
*Приобретенный Вами билет позволяет сделать предзаказ стоимостью 2000 рублей!
*Количество мест ограничено!
*Осуществляется бронирование и предпродажа билетов!
Справки по телефонам: 8-963-831-55-33
8-909-837-99-47
Наш адрес: проспект Карла Маркса, д. 29/1
С любовью, "Сан-Марино".
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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