Facebook: Сан-Марино

06.01.2017 22:18:02 (GMT+12)

Уважаемые гости!

В канун Старого Нового Года, в пятницу 13-го января, мы рады пригласить Вас на незабываемый вечер, посвящённый ушедшему году российского кино!

Для истинных гурманов команда поваров во главе с шефом нашего ресторана разработали специальное праздничное меню - "Знаменитые блюда советских фильмов"!

Для киноманов нами подготовлены увлекательные викторины и конкурс "Лучший кино-образ", с призами от "Сан-Марино" и киноцентра "Лимонад"!

Для меломанов - удивительные песни из любимых советских фильмов исполнят Александр и Ёла Островские!



Дата проведения - 13 января, пятница.

Сбор гостей - 18:30.

Начало праздничной программы - 19:00.

Стоимость билета: 2000 руб.



*Приобретенный Вами билет позволяет сделать предзаказ стоимостью 2000 рублей!

*Количество мест ограничено!

*Осуществляется бронирование и предпродажа билетов!



Справки по телефонам: 8-963-831-55-33

8-909-837-99-47



Наш адрес: проспект Карла Маркса, д. 29/1



С любовью, "Сан-Марино".



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