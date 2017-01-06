Facebook: Victor Sorokin

06.01.2017 22:16:47 (GMT+12)

А в Малках всё так же хорошо! Термальные лужи ждут своих героев...А скульптурная композиция "Брызги шампанского" стала ещё выше!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1190476874372353&set=pcb.1190478137705560&type=3&theater

