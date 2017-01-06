Рождественское послание Архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

06.01.2017 19:00:30 (GMT+12)

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры.



В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником! С великой радостью встречаем мы праздник Рождества Христова, молитвенно воспоминая то величайшее событие. Вслушаемся в слова сказанные Ангелом пастухам в Рождественскую ночь: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидове Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11). А ведь мы часто забываем об этой радости, ибо живем в пораженном смертью и грехом мире, страдаем от болезней и немощей, переживаем горе и разлуку, сталкиваемся с жестокостью и насилием. Но Христос призывает нас даже посреди житейской скорби хранить в своих сердцах и возвещать всем людям Благую Весть о Его пришествии в наш мир: «В мире скорбны будете, но дерзайте, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33). Будем радоваться о родившемся Богомладенце и нести радость нынешнего праздника ближним и дальним.



Пусть Богомладенец Христос благословит и наступившее новолетие. Давайте вознесем наши молитвы об Отечестве нашем, чтобы наступающий новый год стал для нас временем мира и благоденствия. Божие благословение да пребывает на семьях ваших, на ваших трудах и на всяком добром деле.



Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы подводим итоги уходящего года, который был богат множеством важных событий.



2016 год был годом юбилейным для епархии. Столетие назад решением Святейшего Правительственного Синода на Камчатке была учреждена отдельная архиерейская кафедра. Первым Правящим Архиереем стал епископ Нестор (Анисимов), который очень много потрудился здесь. Его трудами на Камчатке были открыты храмы, школы, больницы. Эти труды в наших сердцах и в нашей памяти. Мы провели более 15-ти мероприятий, посвященных юбилею: это выставки, конференции и концерты. Увенчала юбилейный год соборная Божественная литургия в кафедральном соборе, которую совершили 8 архиереев РПЦ. Все юбилейные мероприятия стали объединяющим фактором для многих людей и организаций на нашей богоспасаемой Камчатке.



Этот год был ознаменован еще одним очень важным событием. На Камчатке появился викарный епископ. 14 августа 2016г. в Зарайском Кремле (Московская обл.) Святейший Патриарх Кирилл совершил торжественное богослужение, во время которого рукоположил клирика нашей епархии о. Феодора (Малаханова) в сан Епископа Вилючинского, на которого возлагаются труды по миссионерскому окормлению дальних северных поселков Камчатки.



В этом году мы будем полагать все силы, чтобы закончить строительство колокольни, церковной ограды вокруг соборного комплекса и провести полное благоустройство территории.



Продолжается строительство Камчатского морского собора – новой жемчужины нашего морского города, надеемся к весне закончить все бетонные работы и начать отделочные наружные работы, чтобы подготовить собор к освящению Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



В настоящее время продолжается строительство девяти храмов в Камчатском крае, три из них: в г. Елизово, пос. Козыревске и пос. Ивашка в ближайшее время будут освящены и станут духовным утешением для людей и архитектурным украшением для нашего края.



Хочется сердечно поблагодарить священнослужителей, мирян — всех тех, кто неустанно совершает свои труды во славу Святой Церкви, на благо ближнего и на пользу Камчатской епархии. Надеюсь, что в наступившем году к нашим инициативам своими трудами, жертвами и молитвами присоединятся новые и новые сердца.



Пусть родившийся Богомладенец поселит в ваших сердцах радость, мир и любовь друг к другу, чтобы в них всегда звучала великая ангельская песнь: ««Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).



Радуюсь вместе с вами, мои дорогие камчатцы! Прославляю Богомладенца Христа и призываю всех непрестанно молиться, трудиться во славу Отечества нашего и Святой Церкви и хранить мир между собой.



+АРТЕМИЙ, АРХИЕПИСКОП ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ И КАМЧАТСКИЙ



Рождество Христово 2017 г.



г. Петропавловск-Камчатский.