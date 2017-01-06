Полицейские установили подозреваемых в трех угонах

06.01.2017 16:43:32 (GMT+12)

В праздничные дни в полицию стали поступать заявления от жителей Петропавловска-Камчатского об угоне транспортных средств. У 29-летнего жителя краевой столицы угнали «Toyota Camry», у 47-летнего мужчины «Toyota Vista». Также об угоне автомобиля «ВАЗ-2121» сообщил 33-летний горожанин.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники городского уголовного розыска установили подозреваемых, которыми оказались трое школьников 14, 13 и 10-ти лет, старший из которых уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В ходе разбирательства выяснилось, что иномарки угонял 13-летний подросток, который затем подбирал своих товарищей и катал их по городу. Транспортные средства злоумышленник оставлял в разных районах краевой столицы. «Ниву» школьники угнали вместе, поскольку автомобиль стоял в сугробе и его было необходимо сначала откопать.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении 14-летнего подростка уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Так как его товарищи еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, рассматривается вопрос о применении к ним меры воспитательного воздействия в виде помещения в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

