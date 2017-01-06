Камчатский гороскоп, 6 - 8 января

06.01.2017 10:32:11 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



День пятницы поможет сгладить идейные противоречия, нейтрализовать личную неприязнь. Все располагает к интенсивному информационному обмену, откровенным разговорам на политические, научные, религиозные, морально-этические темы. Можно вернуться к старым дискуссиям, восстановить контакты с интеллектуально и духовно близкими людьми, мысленно или в реальности совершить экскурсию в прошлое.



В субботу особое внимание могут привлечь вопросы веры, обряды, ритуалы, проповеди, политические заявления, правовые и медицинские нюансы. Хороший день для практики в иностранном языке. День благоприятствует созидательному творчеству, создает условия для применения практических навыков, раскрытия музыкальных, кулинарных, художественных талантов, подчеркивает чувственные аспекты любви.



В воскресенье хорошо обмениваться подарками и приятными полезными услугами. Уместна красивая удобная одежда, изысканная сервировка блюд. Не рекомендуется излишнее самоограничение в чем бы то ни было: ситуация сама подскажет норму и меру. Не стоит затрагивать чересчур сложные, серьезные болезненные темы в разговорах.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чирикова.



Рейтинг дней: 4.



Дни благоприятны для жителей улиц Матросова, Маяковского, Хабарова, Чавычной, районов КП, Звёздная – Диспетчерская, ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), 26 – 31 км (в Елизове), Вилючинска, посёлка Усть-Камчатск, села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.