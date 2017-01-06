Камчатский гороскоп, 6 - 8 января

06.01.2017 10:32:11 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
День пятницы поможет сгладить идейные противоречия, нейтрализовать личную неприязнь. Все располагает к интенсивному информационному обмену, откровенным разговорам на политические, научные, религиозные, морально-этические темы. Можно вернуться к старым дискуссиям, восстановить контакты с интеллектуально и духовно близкими людьми, мысленно или в реальности совершить экскурсию в прошлое.
В субботу особое внимание могут привлечь вопросы веры, обряды, ритуалы, проповеди, политические заявления, правовые и медицинские нюансы. Хороший день для практики в иностранном языке. День благоприятствует созидательному творчеству, создает условия для применения практических навыков, раскрытия музыкальных, кулинарных, художественных талантов, подчеркивает чувственные аспекты любви.
В воскресенье хорошо обмениваться подарками и приятными полезными услугами. Уместна красивая удобная одежда, изысканная сервировка блюд. Не рекомендуется излишнее самоограничение в чем бы то ни было: ситуация сама подскажет норму и меру. Не стоит затрагивать чересчур сложные, серьезные болезненные темы в разговорах.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чирикова.
Рейтинг дней: 4.
Дни благоприятны для жителей улиц Матросова, Маяковского, Хабарова, Чавычной, районов КП, Звёздная – Диспетчерская, ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), 26 – 31 км (в Елизове), Вилючинска, посёлка Усть-Камчатск, села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+