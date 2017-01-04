Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 6 января 2017 года

06.01.2017 10:32:09 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, в восточных районах умеренный, местами сильный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, в западных районах местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, в центральной части 5-10 м/с, на юго-западном и восточном побережьях 15-20 м/с, днем 5-10 м/с, на юго-западном и восточном побережьях 9-14 м/с. Ночью при усилении ветра до 15 м/с - метель. Температура воздуха ночью -13,-18°С, в центральной части при прояснениях -23,-28°С, на юге -1,-6°С, днем +3,-2°С, при облачности до -7°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, в западных районах местами небольшой снег, в восточных районах ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный ночью 15-20 м/с, в Тигильском районе 9-14 м/с, днем 9-14 м/с, в Тигильском районе 5-10 м/с. Ночью при усилении ветра до 15 м/с - метель. Температура воздуха ночью -5,-10°С, при прояснениях -15,-20°С, в Пенжинском районе до -30°С, днем +2,-3°С, при облачности -13°C.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 1 от 05.01.2017 г.

В период с 00 часов 06.01.2017 г. по 08.01.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.

В зону возможного схода лавин на территории края могут попасть 2 участка автодорог общей протяженностью 500 м, находящихся на территории Петропавловск-Камчатского ГО (1 участок федеральной дороги, протяженностью 200 м и 1 участок автодороги местного значения общей протяженностью 300 м).

Повышена вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №1 от 04.01.2017 г:

5 января днем в Тихом океане районах 11250,11310 ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до утра 06 января.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.