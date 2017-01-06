Камчатский метеокомментарий, 6 января

06.01.2017 08:37:07 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 6 января

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском был 0º, местами снег, атмосферное давление 727 мм рт. ст., относительная влажность 67%.

Предварительный прогноз:

День: 0°, пасмурно, снегопад, ветер юго-восточный, 4 м/с, атмосферное давление 731 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Вечер: -1°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-восточный, 3 м/с, относительная влажность 735 мм от. ст., относительная влажность 96%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  7’52’’ (+2”).

Луна: 61%, растущая.

Народ приметил: Наступают морозы. Глубоко промёрзшая земля - к плодородию.

По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.

Если в сочельник будет много на небе звезд - будет много грибов.

Не кормят кур, чтобы огороды не копали.

Ткать грешно - несчастье угодит в праздник.

Именины у Клавдии и Евгении. Клавдия с латыни - "хромая". Евгения с греческого - "благородная".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 января, 7.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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