Камчатский метеокомментарий, 6 января

06.01.2017 08:37:07 (GMT+12)
В 8.00 в Петропавловске-Камчатском был 0º, местами снег, атмосферное давление 727 мм рт. ст., относительная влажность 67%.
Предварительный прогноз:
День: 0°, пасмурно, снегопад, ветер юго-восточный, 4 м/с, атмосферное давление 731 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
Вечер: -1°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-восточный, 3 м/с, относительная влажность 735 мм от. ст., относительная влажность 96%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’52’’ (+2”).
Луна: 61%, растущая.
Народ приметил: Наступают морозы. Глубоко промёрзшая земля - к плодородию.
По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.
Если в сочельник будет много на небе звезд - будет много грибов.
Не кормят кур, чтобы огороды не копали.
Ткать грешно - несчастье угодит в праздник.
Именины у Клавдии и Евгении. Клавдия с латыни - "хромая". Евгения с греческого - "благородная".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 января, 7.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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