Доброе утро, Камчатка!

06.01.2017 08:20:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня пятница, 6 января 2017 года. По старому стилю — 24 декабря.

Литургия св. Василия Великого.

На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).

Прп. Николая монаха (IX).

Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

По мусульманскому календарю — 8 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 8 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Рождественский сочельник у восточных христиан.

Святое Рождество Христово и Крещение в Армении.

Богоявление у западных христиан.

Богоявление в Болгарии.

Богоявление в Греции.

Богоявление на Кипре.

День марунов на Ямайке.

6 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1813  Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.

1834  Гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи.

1943  В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1412  Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.  

1783  Митрополит Филарет, российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867).  

1822  Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, открывший Трою.  

1872 Александр Скрябин, русский пианист и композитор.  

1911  Николай Крючков, советский актер театра и кино, народный артист СССР.  

1938  Адриано Челентано, итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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