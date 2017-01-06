Доброе утро, Камчатка!

06.01.2017 08:20:02 (GMT+12)

Сегодня пятница, 6 января 2017 года. По старому стилю — 24 декабря.



Литургия св. Василия Великого.



На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).



Прп. Николая монаха (IX).



Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).



По мусульманскому календарю — 8 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 8 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Рождественский сочельник у восточных христиан.



Святое Рождество Христово и Крещение в Армении.



Богоявление у западных христиан.



Богоявление в Болгарии.



Богоявление в Греции.



Богоявление на Кипре.



День марунов на Ямайке.



6 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1813 Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.



1834 Гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи.



1943 В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1412 Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.



1783 Митрополит Филарет, российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867).



1822 Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, открывший Трою.



1872 Александр Скрябин, русский пианист и композитор.



1911 Николай Крючков, советский актер театра и кино, народный артист СССР.



1938 Адриано Челентано, итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!