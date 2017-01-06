Доброе утро, Камчатка!

06.01.2017 08:20:02 (GMT+12)
Сегодня пятница, 6 января 2017 года. По старому стилю — 24 декабря.
Литургия св. Василия Великого.
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).
По мусульманскому календарю — 8 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 8 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Рождественский сочельник у восточных христиан.
Святое Рождество Христово и Крещение в Армении.
Богоявление у западных христиан.
Богоявление в Болгарии.
Богоявление в Греции.
Богоявление на Кипре.
День марунов на Ямайке.
6 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1813 Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.
1834 Гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи.
1943 В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1412 Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.
1783 Митрополит Филарет, российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867).
1822 Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, открывший Трою.
1872 Александр Скрябин, русский пианист и композитор.
1911 Николай Крючков, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
1938 Адриано Челентано, итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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