Facebook: Дмитрий Коростелев

05.01.2017 20:49:39 (GMT+12)

Был в гостях у семьи знаменитого камчатского каюра Андрея Притчина в замечательном месте - корякском стойбище "Эйвэт". Эта, поистине, волшебная территория расположена неподалеку от села Николаевка на берегу реки Тихой. Яркие воспоминания остались от первого личного опыта управления собачьей упряжкой, многообразия вкусных корякских блюд и рассказов о жизни береговых коряков - намыланов. В общем, круто. Будет возможность - посетите. Не пожалеете.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1171395309625236&set=a.978839955547440.1073741955.100002643334109&type=3&theater



