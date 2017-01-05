Facebook: Евгений Паклы

05.01.2017 20:48:16 (GMT+12)

Facebook: Евгений Паклы

Всех с Новым годом и Рождеством!
Прошла гонка детей до 17 лет на стоибище Чау-чив.
Спасибо Александре Андриановой, хозяике стоибища.
Огромная благодарность водителю Центра для инвалидов и пенсионеров в Эссо Александру Скосырскому (благодарит ансамбль Нургенэк из Анавгая и их замечательный руководитель, Лилия Егоровна Банаканова!!!).
Конечно, БФ"Родник", волонтеры, те, кто помогал в организации детской гонки "Первая звезда".
Слов нет, одни эмоции!!!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1751205825199450&set=pcb.1751209351865764&type=3&theater

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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