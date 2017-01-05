Доброе утро, Камчатка!

05.01.2017 05:41:45 (GMT+12)

Сегодня четверг, 5 января 2017 года. По старому стилю — 23 декабря.



Мучеников, иже в Крите.



Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).



Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова и Ионы Смирнова (1938).



Евр., 315 зач., VII, 1-6. Мк., 45 зач., X, 17-27. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.



По мусульманскому календарю — 7 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 7 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День работников социальной защиты в Беларуси.



Туциндан (Сербия).



День рождения Гуру Гобинда Синха (Индия).



Праздник Зервана-Карана (зороастризм).



5 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1731 В Москве зажглись первые уличные фонари.



1762 На российский престол вступил Петр III.



1905 В ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур.



Порт-Артур – китайский город Люйшунь на берегу Желтого моря, который возник в 80-х годах 19 века на юге полуострова Ляодун. Китайское правительство решило построить там военно-морскую базу. Начатые фортификационные работы были сорваны Японо-китайской войной (1894–1895). Китай потерпел в ней поражение и уступил весь полуостров Японии. Вскоре, в результате совместного протеста России, Германии и Франции, Китай получил его обратно.



В 1898 году Россия получила права на аренду Порт-Артура и Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. В 1901 году началось строительство Порт-Артурской крепости. На рейде встала 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). Главной задачей гарнизона и флота была защита русских владений в Китае от нападения японских войск.



В феврале 1904 года японский флот внезапно атаковал Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на рейде без боевого охранения. Японские миноносцы повредили три русских корабля и заперли флот до прихода своих главных сил в гавани Порт-Артура. Русская эскадра до середины августа несколько раз пыталась выйти в море, но все время сталкивалась с японским флотом и возвращалась обратно.



1933 В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота».



1949 Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1876 Конрад Аденауэр, немецкий государственный деятель, первый федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).



1919 Сильва Капутикян, армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик.



1932 Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.



1932 Раиса Горбачева, советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!