Доброе утро, Камчатка!

05.01.2017 05:41:45 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 5 января 2017 года. По старому стилю — 23 декабря.

Мучеников, иже в Крите.

Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).

Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Евр., 315 зач., VII, 1-6.  Мк., 45 зач., X, 17-27.  Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17.  Лк., 106 зач., XXI, 12-19.

По мусульманскому календарю — 7 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 7 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День работников социальной защиты в Беларуси.

Туциндан (Сербия).

День рождения Гуру Гобинда Синха  (Индия).

Праздник Зервана-Карана  (зороастризм).

5 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1731  В Москве зажглись первые уличные фонари.

1762  На российский престол вступил Петр III.

1905  В ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур.

Порт-Артур – китайский город Люйшунь на берегу Желтого моря, который возник в 80-х годах 19 века на юге полуострова Ляодун. Китайское правительство решило построить там военно-морскую базу. Начатые фортификационные работы были сорваны Японо-китайской войной (1894–1895). Китай потерпел в ней поражение и уступил весь полуостров Японии. Вскоре, в результате совместного протеста России, Германии и Франции, Китай получил его обратно.

В 1898 году Россия получила права на аренду Порт-Артура и Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. В 1901 году началось строительство Порт-Артурской крепости. На рейде встала 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). Главной задачей гарнизона и флота была защита русских владений в Китае от нападения японских войск.

В феврале 1904 года японский флот внезапно атаковал Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на рейде без боевого охранения. Японские миноносцы повредили три русских корабля и заперли флот до прихода своих главных сил в гавани Порт-Артура. Русская эскадра до середины августа несколько раз пыталась выйти в море, но все время сталкивалась с японским флотом и возвращалась обратно.

1933  В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота».

1949  Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1876  Конрад Аденауэр, немецкий государственный деятель, первый федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).  

1919  Сильва Капутикян, армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик.

1932  Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.  

1932  Раиса Горбачева, советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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