Камчатский метеокомментарий, 5 января

05.01.2017 05:39:25 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 5 января

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10º, облачно, атмосферное давление 755 мм рт. ст., относительная влажность 44%.

Предварительный прогноз:

Утро: -11°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 4 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

День: -6°, пасмурно, снег, ветер северный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление   733 мм рт. ст., относительая влажность 96%.

Вечер: -2°, пасмурно, снегопад, ветер северный, северо-восточный, 7 м/с, атмосферное давление 724 мм рт., ст., относительная влажность 96%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  7’50’’ (+1”).

Луна: 46%, растущая.

Народ приметил: Пришёл Федул, ветер подул - к урожаю. По погоде этого дня предсказывают погоду ноября.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 января, 4.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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