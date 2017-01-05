Камчатский метеокомментарий, 5 января

05.01.2017 05:39:25 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10º, облачно, атмосферное давление 755 мм рт. ст., относительная влажность 44%.



Предварительный прогноз:



Утро: -11°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 4 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



День: -6°, пасмурно, снег, ветер северный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст., относительая влажность 96%.



Вечер: -2°, пасмурно, снегопад, ветер северный, северо-восточный, 7 м/с, атмосферное давление 724 мм рт., ст., относительная влажность 96%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 7’50’’ (+1”).



Луна: 46%, растущая.



Народ приметил: Пришёл Федул, ветер подул - к урожаю. По погоде этого дня предсказывают погоду ноября.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 января, 4.15 (кмч).