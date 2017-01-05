Камчатский метеокомментарий, 5 января

05.01.2017 05:39:25 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10º, облачно, атмосферное давление 755 мм рт. ст., относительная влажность 44%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 4 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 96%.
День: -6°, пасмурно, снег, ветер северный, северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. ст., относительая влажность 96%.
Вечер: -2°, пасмурно, снегопад, ветер северный, северо-восточный, 7 м/с, атмосферное давление 724 мм рт., ст., относительная влажность 96%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 7’50’’ (+1”).
Луна: 46%, растущая.
Народ приметил: Пришёл Федул, ветер подул - к урожаю. По погоде этого дня предсказывают погоду ноября.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 января, 4.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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