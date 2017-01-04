Камчатский гороскоп, 5 января

04.01.2017 21:50:53 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования:
Сегодня можно вернуться к осуществлению обширных планов, совместив тягу к новаторству с опытом, свободу с дисциплиной. Также можно подключиться к делам группы, вновь доказать свою незаменимость, профессионализм, верность коллективным идеалам и целям. Если имели место сомнения, разочарования, сегодня снова возьмут верх энтузиазм и вера в успех. Преданность общему делу может соседствовать с личными разногласиями. Не исключены конфликты личности и сообщества, особенно при борьбе за авторитет, власть, влияние. Напряжение может дополнительно провоцироваться эгоизмом, несдержанностью, капризностью.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чавычная.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Краснофлотской, Ломоносова, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Полярной, Степной, Космического проезда, районов ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), Нагорной (в Елизове), села Майское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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