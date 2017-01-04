Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 4 по 10 января 2017 года

04.01.2017 21:50:51 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 4 по 10 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как высокая.

Сохраняется вероятность роста количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедицей, метелью, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Сохраняется повышенная вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, недостаточной видимостью, сходом одиночных лавин в горных районах.



Ввиду устойчивых отрицательных температур в северной и центральной части края сохраняется повышенная вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ.



Сохраняется риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов, в связи с текущими процессами ледообразования на реках края.



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 04 по 10 января 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как высокая.



По предварительному прогнозу к середине дня 05 января ожидается подход циклона к восточному побережью полуострова, прогнозируется местами небольшой снег, днем на юге и в восточных районах умеренный, местами сильный снег. При усилении ветра до 15 м/с - метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью на южных побережьях 15-20 м/с, днем на западном и восточном побережьях 15-20 м/с, на южных побережьях 18-23 м/с. Циклон будет оказывать влияние на восточные районы края до 06 января включительно (Елизовский МР, Усть-Камчатский МР, Мильковский МР, Олюторский МР, Петропавловск-Камчатский ГО).



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение 8-9 м. Вероятность получения предупреждений об неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -9°С до +2°С, в южных районах края – в пределах от -10°С до +3°С, в центральных – в пределах от -21°С до -5°С, в северных районах – в пределах от -30°С до +1°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края продолжаются процессы ледообразования. На реках северной половины происходит укрепление ледового покрова, на отдельных участках рек центральных и южных районов наблюдаются забереги. Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов). Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



По данным наблюдений, при сильных извержениях отмечаемые пеплопады к нарушению условий жизнедеятельности населения не приводят, извержения могут представлять опасность в первую очередь для туристов – любителей экстремального спорта (в т.ч. предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда).

В случае изменения обстановки, заблаговременность предупреждения о возможном нарушении транспортного сообщения составит не менее 4 – 6 часов.



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.

Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.