Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 января 2017 года

04.01.2017 21:50:48 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем на юге и в восточных районах умеренный, местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер в восточный ночью 5-10 м/с, на южных побережьях 15-20 м/с, днем 20-24 м/с, в центральной части 8-13 м/с, на юго-восточном побережье 25-30 м/с. При усилении ветра до 15 м/с-метель. Температура воздуха ночью -17,-22°C, при прояснениях -27,-32°C, на южных побережьях -6,-11°C, днем +2,-3°C, при облачности -8,-13°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем на восточном побережье небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 5-10 м/с, днем на восточном побережье 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°C, при прояснениях -25,-30°C, в Пенжинском районе -35,-40°C, днем -10,-15°C, при облачности -20,-25°C.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №1 от 04.01.2017 г:

05 января днем в Тихом океане районах 11250,11310 ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до утра 06 января.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается умеренная геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как повышенная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.