Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву

04.01.2017 18:58:32 (GMT+12)

Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву

МИХАЛБОРИСЫЧ, С ЮБИЛЕЕМ...!

Здоровья, любви, "рЭволюционной стойкости и непримиримости к "врагам народа"...!
Вы очень ценная "щука" в этом болоте "карасей" ... ! (Запись от 1 января 2017 г.).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1443464949027003&set=p.1443464949027003&type=3&theater


«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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