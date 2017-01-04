Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву

04.01.2017 18:58:32 (GMT+12)

МИХАЛБОРИСЫЧ, С ЮБИЛЕЕМ...!



Здоровья, любви, "рЭволюционной стойкости и непримиримости к "врагам народа"...!

Вы очень ценная "щука" в этом болоте "карасей" ... ! (Запись от 1 января 2017 г.).



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1443464949027003&set=p.1443464949027003&type=3&theater





