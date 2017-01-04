Facebook: Евгений Паклы

04.01.2017 18:56:57 (GMT+12)
Теперь моя порция фотографий с детской гонки "Белка и Стрелка" в Эссо.
Погода не подкачала, ждём завтрашнего дня.
Завтра побегут старшие дети до 17 лет.
Спасибо за праздник Благотворному фонду многодетным семьям "Родник" Петропавловска-Камчатского, гостиничному комплексу "Парамушир тур" села Эссо.
Радостно видеть улыбки на лицах детей после пробега.
Делился фотографиями в WhattsApp, спрашивали:"Как дети 2-х лет могут проехать на собачках???" Запросто!!!
Тому доказательства эти фотографии.
Спасибо всем, кто организовал этот незабываемый праздник для детишек.
Осталось ещё завтра провести.
Ждём детей-каюров из Мильково, нашей знаменитой Маргариты Бойшуаковой.
Урааааа!!!
Всех с Новым годом и Рождеством!!!
04.01.17.
Эссо.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1750536145266418&set=pcb.1750542685265764&type=3&theater
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